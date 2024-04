La russi a ha impiegato nuove armi , denominate “ Bombe plananti ”, per attaccare in questi giorni obiettivi civili su Kharkiv . Le immagini diffuse dai social ucraini rivelano segni di ordigni mai ... (secoloditalia)

Ucraina, la nuova offensiva di Mosca: attaccare gli impianti energetici e “spegnere la luce” alle città - I recenti attacchi aerei russi su Kharkiv hanno messo fuori uso «quasi tutte» le infrastrutture energetiche della città, ha detto il sindaco Ihor Terekhov al sito di notizie ucraino Liga.net . «Quasi ...msn

Bombe plananti russe, ecco come stanno cambiando la guerra in Ucraina. «Raggio di distruzione di 200 metri» - In una roccaforte ucraina vicino alla linea del fronte, a meno di 20 miglia dalla città orientale di Donetsk, una bomba alata è stata vista sfrecciare verso un edificio ...ilmessaggero

Russia, ok alla produzione in massa delle terribili Bombe Fab-3000. Tre tonnellate di esplosivo per scardinare le difese ucraine - Secondo un’indagine della Cnn di qualche giorno fa le Fab-1500 usate al fronte hanno spostato gli equilibri in prima linea. Il nuovo ordigno ha una potenza doppia ...quotidiano