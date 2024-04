ATP Marrakech 2024 | risultati 2 aprile Wawrinka e tre azzurri approdano agli ottavi | costretto al ritiro Gigante

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 aprile 2024) In casa Italia si chiude con un bilancio di tre successi ed un tennistaalla seconda giornata dedicata al tabellone principale del torneo ATP 250 di, in Marocco: avanzanoe torneranno in campo domani Fabio Fognini, Flavio Cobolli e Matteo Berrettini, mentre deve salutare la manifestazione Matteo. Il qualificato Fabio Fognini rimonta il transalpino Hugo Gaston per 6-7 (4) 6-1 6-4, mentre Flavio Cobolli, numero 8 del seeding, regola il giordano Abedallah Shelbayh per 6-1 6-4, infine Matteo Berrettini liquida il kazako Alexander Shevchenko, testa di serie numero 6, per 6-2 6-1. Lo spagnolo Roberto Carballés Baena approfitta invece deldel qualificato Matteo, giunto comunque sullo score di 6-2 ...