La situazione Colpo del Carpi che resta in vetta

(Di venerdì 29 marzo 2024) Ilfa sul serio e non si ferma più. Il Ravenna prova are in scia agli emiliani, mentre in fondo alla classifica, si fa sempre più scomoda, e disperata, la posizione del Mezzolara che solo ieri ha ritrovato il vero campo amico dopo mesi di lavoro allo ’Zucchini’. I risultati della ventinovesima giornata: Aglianese-1-2, Borgo San Donnino-Pistoiese 1-0, Certaldo-Sant’Angelo 1-0, Forlì-Lentigione 1-3, Imolese-Fanfulla 2-0, Mezzolara-Ravenna 0-4, Prato-Sangiuliano City 1-0, Progresso-Corticella 2-0, Sammaurese-Victor San Marino 1-0. La classifica:59; Ravenna 57; Lentigione e Forlì 52; Victor San Marino 50; Corticella 48; Prato 43; Imolese 42; Fanfulla 41; Aglianese 40; Sangiuliano City 38; Sant’Angelo 37; Sammaurese 35; Pistoiese e Progresso 32; Borgo San Donnino e Certaldo 23; Mezzolara 19.

Contro il Bayern Monaco è stato tra i migliori della Lazio. Forse gli è mancata la giusta lucidità in almeno un'occasione... (calciomercato)

Vertice rinviato, rabbia pendolari: "Disagi senza fine: altro brutto Colpo" - Era stata messa in calendario la data del 26 marzo come utile per poter avere buone nuove circa il futuro della tratta della direttissima tra Arezzo e Firenze oggetto, ormai da tantissimo tempo, di mo ...lanazione

REAL Liga, la situazione alla 30^ giornata: risultati, classifica e prossimo turno - Real Madrid in fuga sul Barcellona, mentre l’Atletico Madrid rischia di non entrare in Champions League. Quasi spacciate Almeria e Granada, attenzione al Siviglia ...statoquotidiano

Salernitana-Dia, nuovo Colpo di scena: cambiano clausola e ingaggio | CM.IT - Una possibile - l'ennesima - svolta nella vicenda tra la Salernitana e Boulaye Dia: possibile accordo per fine stagione ...calciomercato