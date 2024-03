Un progetto culinario e anche solidale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 23 marzo 2024) Dodici piatti per raccontare in 12 mesi, tramite le ricette degli chef più conosciuti, le prelibatezze culinarie delle 12 province lombarde, per sostenere una mensa di carità. L’idea del creativo Paolo Vallara (nella foto) è servita a realizzare un’agenda e un, "Con-vivium", che prende spunto dall’occasione di incontro e condivisione che la cucina, nella cultura italiana, da sempre offre. Trenta aziende lombarde hanno aderito al, come spunto per i regali di fine anno, partecipando alla raccolta fondi a sostegno della Fondazione Comunitaria Lecchese, che nella Casa della Carità, da un anno, offre pasti caldi alle persone in difficoltà. "Quando si pensa alla Lombardia non è il cibo il primo elemento caratteristico che viene in mente - racconta Paolo Vallara - eppure tutte le province lombarde hanno ...