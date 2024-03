Strage di Mosca | Putin augura una pronta guarigione ai feriti

Leggi tutta la notizia su lopinionista

ROMA – Il presidente russo Vladimirhato unaa tutte le persone rimaste ferite nell'attacco terroristico di ieri sera a: lo riporta l'agenzia di stampa Tass. Ottanta persone sono state ricoverate negli ospedali diin seguito all'attacco terroristico di ieri sera: è quanto emerge dall'elenco deireso noto dal dipartimento della Salute della città. Non sono state fornite informazioni sullo stato dei. Tuttavia, in precedenza, il ministro della Sanità, Mikhail Murashko, aveva detto che 60 di loro sono in condizioni gravi. Tra i, aveva aggiunto, ci sono anche 5 bambini.