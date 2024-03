Soulé | magia con l’Argentina U23 | gol fantascientifico – VIDEO

(Di sabato 23 marzo 2024) Matiasnella notte italiano ha deciso di regalare una prodezza con la maglia delU23 contro il Messico Matiasnella notte italiano ha deciso di regalare una prodezza con la maglia delU23 contro il Messico.WTF pic.twitter.com/yD61VI9RTN — ? (@Otavioprop) March 23, 2024 Il classe 2003 della Juventus, in prestito al

Frosinone Cagliari , match valevole per la giornata di Serie A 2023/2024: cronaca, tabellino e diretta LIVE della partita di oggi La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Frosinone ... (calcionews24)

Frosinone, il cuore non basta: vince la Lazio 2 - 3: UNO - DUE DELLA LAZIO, CHEDDIRA ACCORCIA Si riparte con Lazzari al posto di Pellegrini nella Lazio, al 50" il Frosinone con una ripartenza pancia a terra si presente con Soulé in area , magia su ...

Pagelle Frosinone - Milan 2 - 3: Leao croce e delizia, Soulé illuminante, Giorud imponente ma decide Jovic: Soulé 7: L'argentino è un sano portatore di magia, ma anche di allegria. Con lui in campo, il pallone sorride. Dal dischetto è freddo e va in doppia cifra. Seck 7: Sembra ci sia un altro Soulé in ...