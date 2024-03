Salvini | “Macron guerrafondaio | Marine Le Pen pacifista”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) Roma, 23 marzo 2024 -Le Pen, Matteotira dritto in fatto di elezioni europee e lo dice chiaramente intervenendo alla convention del partito Identità e democrazia "Winds of Change" in corso a Roma. Il recente riavvicinamento tra il presidente francese e la premier Giorgia Meloni non lo frena dall'attaccare il numero uno dell'Eliseo: "con le sue parole rappresenta un pericolo per il nostro Paese e per questo continente. I problemi non sono la mamma e il papà, ma i guerrafondai come. Non voglio lasciare ai miei figli un continente pronto a entrare nella terza guerra mondiale". Italy's deputy Prime Minister and leader of Italian far-right party "Lega" Matteo, addresses a rally of ...