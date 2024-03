Salto con gli sci | a Planica gara a squadre cancellata dopo la prima serie | vince l’Austria

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 23 marzo 2024) Ladicon gli sci, in svolgimento a, in Slovenia, terminala. Il vento, troppo irregolare, non ha aiutato gli atleti, e in numerosi sono caduti, senza però conseguenze. La vittoria va al, con Daniel Huber che firma undi 244 metri, nonostante le difficoltà di giornata. Insieme a Daniel Tschofenig, Michael Hayboeck e Stefan Kraft colleziona un totale di 803.8, superando la Slovenia. Ai padroni di casa va la seconda posizione in 793.3, mentre completa il podio la compagine norvegese a quota 770.6. Ottava piazza poi per l’Italia – in 569.1 – con Bresadola caduto durante la prova. SportFace.