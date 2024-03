Russia | movimento LGBT inserito nella lista delle organizzazioni terroriste | al pari al Al Qaeda e Navalny

(Di sabato 23 marzo 2024) L’autorità finanziaria russa ha dichiarato di aver aggiunto quello che chiama il “internazionale” alla suanera di terroristi ed estremisti. Gli attivisti russi per i diritti civili eQ+ hanno dichiarato al Mosca Times che l’etichetta di “estremista” potrebbero consentire alle autorità di perseguire chiunque si associ a stili di vita o L'articolo proviene da Il Difforme.

La mossa è in linea con una sentenza della Corte Suprema russa dello scorso novembre, secondo la quale gli attivisti LGBTQ+ dovrebbero essere designati come estremisti. Russia inserisce Lgtbt tra i ... (ilcorrieredellacitta)

Dopo la sentenza espressa dalla Corte Suprema russa, la Russia ha aggiunto il movimento internazionale LGBTQ tra i "movimenti terroristici ed estremisti" . La decisione si legge in un avviso del ... (ilgiornaleditalia)

Dopo la sentenza espressa dalla Corte Suprema russa, la Russia ha aggiunto il movimento internazionale Lgbt Q tra i "movimenti terroristici ed estremisti". La decisione si legge in un avviso del ... (ilgiornaleditalia)

Chi sono i Picninc, la band del concerto a Mosca: istituzione rock, banditi dall'Ucraina per aver suonato in Crimea - Una istituzione del rock russo, una band provocatoria e quasi leggendaria, ma finita nella lista nera ucraina dopo che, sulla scia della linea ufficiale del Cremlino, decisero di tenere un ...ilmessaggero

Attentato a Mosca, il Caucaso e la diaspora delle cellule dello Stato islamico - Le cellule cecene erano tra le più feroci e militanti tra i ranghi del Califfato nel suo periodo di massima espansione nel 2014-16 ...corriere

Il gioco sporco russo sulle foto di Giorgia - Usava dire un tempo che le donne non si battono nemmeno con un fiore. Ma erano, per l'appunto, altri tempi. Quelli odierni non prevedono l'impiego né di fiori né, tantomeno, di fioretti: si è passati, ...ilgiornale