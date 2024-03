Roma | obiettivo 4 mila assunzioni per i prossimi tre anni | via al reclutamento di vigili e prof

Destinazione Chieti, la Casa della Pallamano . In Abruzzo la Pallamano Romagna gioca le sue carte domani alle 17,30 nella tana del Campus Italia, la nazionale federale under 17 alle nata dall’esperto ... (sport.quotidiano)

Europa League in chiaro: c'è l'intesta tra Sky e Rai, cosa cambia per le sfide della Roma - Roma news - L’accordo con Sky prevede la trasmissione di quattro partite di Europa League e di alcuni match degli Internazionali d’Italia Non solo Sky e Dazn, anche la Rai ha acquistato i diritti per trasmettere ...informazione

EVENTO - "Un fiore nel cemento", lo sport sociale per la legalità, Uisp Campania e le associazioni di Caivano al fianco di Libera - Il Parco Verde come luogo di aggregazione per dare un'alternativa alle nuove generazioni. È questo l’obiettivo dell'evento "Un fiore nel cemento", che ieri si è tradotto in una giornata all'insegna de ...napolimagazine

G+: tutte le notizie - A marzo, da quando è tornato a disposizione di Inzaghi, l'attaccante nerazzurro non ha segnato nemmeno una rete: a Lautaro serve una spalla, a lui un finale di stagione sul livello dell'ottimo 2023-20 ...gazzetta