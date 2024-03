Rocco Siffredi vuole controdenunciare Alisa Toaff | “Nessuna molestia”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 23 marzo 2024) Continua a tenere banco il caso, dopo che la giornalista ha denunciato il re dell’hard per presunte molestie.si è scusato e si è detto disponibile a un incontro chiarificatore. “Non c’è stata alcuna, tantomeno sessuale. L’unico incontro conè avvenuto in una hall di un albergo di fronte a decine di persone ed era ripreso dalle telecamere interne. Abbiamo già chiesto una copia dei video”, ha spiegato l’attore al Corriere. “Lo scambio di messaggi avvenuto prima dell’intervista è stato cortese, così come sereno è stato il clima in cui si è svolta l’intervista, tanto che alla fine ci siamo fatti una foto “ricordo” da postare sui social anche con l’amica invitata dalla giornalista a partecipare”, ha aggiunto. Ora l’ex pornostar starebbe pensando ...