Riscossione | ancora inattuata dopo 4 anni la norma che doveva consentire ai Comuni di accedere all’anagrafe dei conti correnti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) All’epoca non era mancate le polemiche pretestuose: qualcuno aveva gridato allo scandalo sostenendo chee Regioni avrebbero “spiato neidei contribuenti”. In realtà lainfilata nel decreto Semplificazioni del 2020 si limitava a prevedere che anche gli enti locali potesseroalla cosiddetta Anagrafe dei, la sezione dell’Anagrafe tributaria in cui sono raccolte le informazioni sui saldi di inizio e fine anno, gli importi annui delle movimentazioni e la giacenza media. Un modo per tentare di rendere più efficiente lanei casi in cui a gestirla è l’ente locale con o senza il supporto di una società privata: l’obiettivo dell’emendamento di Iv, approvato, eraai ...