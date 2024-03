Riccardo Orfino e la conquista gastronomica di New York

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 23 marzo 2024) Anche a Newsi può inventare qualcosa di nuovo, o quasi. Nella Grande Mela c’è tutto lo scibile umano delle proposte gastronomiche, financo un locale che propone la cucina degli Uguri, la minoranza cinese mussulmana perseguitata dal regime di Xi Jinping. Eppure uno chef italiano ha deciso di buttarsi in un mondo che se non è sconosciuto poco ci manca: il pesce invecchiato, come si dice qui a proposito delle grandi bistecche di lunga frollatura “dry aged”. Una proposta che in Italia ha già diversi protagonisti. Il suo nome è. È arrivato a Newnel 2014, chiamato per l’apertura di Eataly a Flatiron, poi è stato executive sous chef a La Pecora Bianca, per diventare infine executive chef e partner del ristorante Osteria 57, vincendo, tra l’altro, la sfida di un locale senza carne nel menu: molti ...