Quali sono le ultime novità sul film di Peaky Blinders

(Di sabato 23 marzo 2024) Dopo due anni senza la banda di Thomas Shelby, possiamo rispolverare i nostri flat cap e ricaricare gli orologi da taschino, perché le riprese deldiinizieranno a breve, per stessa ammissione del creator Steven Knight. Il set è stato individuato e i primi ciakprevisti a settembre. E naturalmente ci sarà anche Thomas Shelby, ovvero Cillian Murphy - fresco di Oscar per Oppenheimer -, “nei panni di”. La sua è una vittoria di cui Knight è molto felice: “se lo è stra-meritato”, commenta lo showrunner e sceneggiatore, “è un attore brillante e una persona meravigliosa, una figura leader sul set, un leader intelligente ed educato”. Il, in realtà, non cambierà nulla di ciò che il finale diha definito. Era già stato deciso, ...