Milan | rinnovo Calabria | riflessioni in corso La situazione

(Di sabato 23 marzo 2024) Il calciomercato delpotrebbe essere molto importante per le entrate e non solo. Davidesarebbe vicino al

Tra i giocatori del Milan impegnati con le nazionali c’è anche Luka Jovic , che anche con la sua Serbia ha deluso: i dubbi sul suo rinnovo In questa sosta per le partite delle nazionali sono diversi ... (dailymilan)

Riflessioni in corso. Il Milan sta valutando diversi contratti dei giocatori in rosa e tra questi c’è anche quello di Calabria :... (calciomercato)

CHIESA, Juve cerca un rinnovo ponte per il Mondiale per Club - La Gazzetta dello Sport prende in esame la situazione contratti in casa Juventus. Sono ben nove giocatori, infatti, i giocatori con il contratto in scadenza entro il 2025 e in cima alla ...firenzeviola

Milan, Luka Jovic convince: nei prossimi giorni l’incontro con l’agente - Il Milan sta iniziando ad avviare i contatti per un possibile rinnovo contrattuale di Luka Jovic. Il serbo da quando è sbarcato a ...ilmilanista

Spinazzola spera di rinnovare con la Roma, per Giroud discorso aperto con gli Usa - Se da una parte ci sono giocatori da fare rinnovare per non perderli poi a basso prezzo, dall’altra ci sono quelli che in teoria sono già liberi. Nel senso che possono firmare per altri club. E la lis ...gazzetta