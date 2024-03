LIVE MotoGP | GP Portogallo 2024 in DIRETTA | Marquez al comando nelle FP2 | Bastianini e Bagnaia nascosti

Leggi tutta la notizia su oasport

11.21stavolta limita i danni nell'ultimo settore e si prende la prima posizione con il crono di 1:39.365. 11.20 Vinales per un soffio si prende il primo tempo: 1:39.480, appena tre millesimi di vantaggio su Quartararo. 11.19fa casco rosso nei primi tre settori e paga dazio nel quarto settore: è sesto. 11.18 Sale in seconda posizione Rins a soli cinque centesimi di distacco da Quartararo. 11.17 Quartararo si mette in prima posizione! 1:39.483 per il francese della Yamaha: la moto giapponese è riuscita a piazzare entrambi i pilotimente in Q2. 11.16 Si avvicinano Martin ead Acosta,distante ancora quattro decimi e mezzo. 11.15 Attualmente quello di Acosta è l'unico tempo sotto l'1:40.