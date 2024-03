LIVE Italia-Danimarca 4-3 | Mondiali curling femminile 2024 in DIRETTA | azzurre avanti dopo sei end

(Adnkronos) – Fonti del Viminale spiegano all’Adnkronos che, “fin dal 7 ottobre , con il peggioramento del contesto internazionale per via della crisi in Medio Oriente, tutto il sistema della ... (webmagazine24)

L’Italia Under 19 torna in campo alle 16:30 di oggi (sabato 23 marzo) al ‘Friuli’ di Udine per sfidare la Repubblica Ceca in occasione della seconda giornata del gruppo 5 della fase élite degli ... (sportface)

UNDER 17 - Europei, l'Italia batte 5-3 il Belgio: doppietta per Camarda - Seconda vittoria in altrettante gare per l'Italia agli Europei Under 17. Ancora una volta sugli scudi Francesco Camarda, che ha segnato una doppietta e propiziato l'autorete del 2-2 con cui si è chius ...napolimagazine

Assemblea Forza Italia a Tramatza. "Uniti verso amministrative ed europee' - Forza Italia al lavoro per affrontare la sfida delle amministrative e delle europee di giugno. E' questo il messaggio che arriva dalla riunione che si è tenuto oggi a Tramatza con i dirigenti, i consi ...sardegnalive

Geolier e la fidanzata Valeria si sono lasciati Il nuovo indizio social - Geolier e la fidanzata Valeria si sono lasciati Una notizia che circola da diverse settimane e che è stata già smentita più volte dallo stesso cantante, secondo classificato nella 74esima edizione de ...tag24