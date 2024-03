(Di sabato 23 marzo 2024) Esiste un tribunale italiano al quale rivolgersi per poter otteneresu? Uno in grado di indurre la FIGC a riaprire quel...

Juvemania: giustizia su Calciopoli, non è ancora finita! Ora viene il bello, altro che seconda stella Inter - Esiste un tribunale italiano al quale rivolgersi per poter ottenere giustizia su Calciopoli Uno in grado di indurre la FIGC a riaprire quel tanto discusso processo del 2006, sulla scorta di quanto ...calciomercato