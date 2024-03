Il cancro di Kate Middleton? Come lo ha scoperto Harry | una testimonianza atroce

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) Pare che il principee Meghan Markle non sapessero cheavesse il. Avrebbero appreso la notiziatutti, dopo il videomessagio della principessa del Galles. "Auguriamo buona salute e una pronta guarigione a, e speriamo che sia in grado di guarire privatamente e in pace", hanno subito fatto sapere dagli Stati Unitie Meghan. Un messaggio apparso a tutti piuttosto freddo. Ma secondo quanto riporta in un retroscena il Daily Mail, appena saputo della malattia di "dopo il video diil resto del mondo", la coppia avrebbe subito telefonato a William e aper mostrargli vicinanza e affetto. Sembra che Kensington Palace da tempo non dia loro informazioni che li ...