Europee | Letizia Moratti annuncia la sua candidatura con Forza Italia | “Ppe è argine all’estrema destra e alla sinistra ideologica”

(Di sabato 23 marzo 2024) “Intendo candidarmi alle elezionidell’8 e 9 giugno. È stata una riflessione lunga ma penso che tali elezioni siano molto importanti per rafre, attraverso, il Partito Popolare Europeo che è una unaestrema, che vuole indebolire e distruggere l’Europa, e unamoltoche non riesce a tenere un equilibrio tra una sostenibilità ambientale, una sostenibilità economica e una sostenibilità sociale”. Così, presidente Consulta Nazionale ed ex sindaco di Milano, a mdella conferenza stampa dia Palazzo Lombardia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.