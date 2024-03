Coppa Italia Follonica sfida il Trissino A un passo dal sogno

(Di sabato 23 marzo 2024) Il primo obiettivo è dietro l’angolo: iloggi alle 15 chiede strada alnella gara si semifinale di, nella prima gara della Final Four che si disputerà a Forte dei Marmi. Gli azzurri del Golfo avranno la panchina più corta per la squalifica di Francesco Banini, ma avranno la possibilità di schierare Bonarelli, presente nella recente trasferta europea, mentre i blucelesti saranno al completo, con l’unico dubbio sulla scelta dei tre stranieri schierabili dei quattro a disposizione. Le duenti non si sono mai scontrate in partite riguardanti i playoff oma si sono incontrate ad ottobre 2022 nella semifinale di Continental Cup a, dove vinsero i veneti per 6-5 (2 reti per Mendez e per i cugini ...

