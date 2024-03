Clamoroso Acerbi | “è spalle al muro” | il labiale che lo inchioda

(Di sabato 23 marzo 2024) La posizione del difensore dell’Inter, Francesco, si fa sempre più precaria dopo la scoperta di nuove prove. Nel mezzo dello scandalo di presunto razzismo che coinvolge il difensore dell’Inter Francescoe il giocatore Juan Jesus, emergono nuovi dettagli che potrebbero compromettere ulteriormente la posizione dell’atleta nerazzurro. Le immagini televisive hanno catturato un momento cruciale, in cui sembra che uninchiodi, portandolo verso una possibile squalifica di 10 giornate. Secondo quanto riportato da Repubblica, la posizione di Francescosi fa sempre più critica nel contesto dell’inchiesta sul presunto episodio di razzismo avvenuto durante la partita dell’Inter contro la squadra attualmente prima in classifica. Un nuovo elemento di prova è emerso dalle immagini ...

