Cascina | Russo interviene sulla nuova Casa di Comunità

(Di sabato 23 marzo 2024)23 marzo 2024- “LadiHub disarà presto realtà. Era il primo impegno del nostro programma elettorale e con l’avvio del cantiere a San Casciano rivendichiamo orgogliosamente il nostro impegno nella difesa del Sistema sanitario pubblico, favorendo i servizi di assistenza territoriale che sono quelli più vicini al cittadino”. Così Giovanni, segretario del Pd, nel commentare con “particolare soddisfazione” l’avvio dei lavori per la realizzazione di questo importante presidio sanitario pubblico. “Era per noi un obiettivo prioritario – conclude il segretario del Pd cascinese- e passare dalle promesse elettorali alla realizzazione non è mai così facile: in questo caso ci siamo riusciti e ne siamo fieri. ...

Api, pony, formaggi e laboratori per bambini: Cascina Falchera in festa per la primavera [FOTO] - Cascina Falchera in festa per l'inizio della Primavera. Fino alle 18.30 di questa sera - nel complesso agricolo di Strada Cuorgnè 109 - sono previsti laboratori didattici per bambini e bambine, ma ...torinoggi

Il dt a caccia di colpi stile Ferguson. Oltre alle mezzali, piace Shkuryn - Se a Bologna c’è una nuova... religione calcistica chiamata “Thiagomottismo”, ecco da anni c’è un neologismo in uso nel calciomercato: la “Sartorata”. Chiamasi così l’acquisto di Giovanni Sartori – dt ...gazzetta