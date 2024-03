Calcio serie d | in trasferta a forte dei marmi Orvietana nelle mani del portiere Emanuele Rossi

(Di sabato 23 marzo 2024) ORVIETO – Sarà(2005) a difendere la porta biancorossa nell’odiernadei. Filippo Marricchi, il portierone, giocatore con il più alto indice di rendimento tra quelli a disposizione di Rizzolo, è stato, infatti, costretto ad arrendersi causa un infortunio facente parte del suo mestiere. Di cui, si sta occupando Michele Giorgi, fisioterapista della Società. Salvo imprevisti, Marricchi potrà tornare per lacon il S. Donato Tav., il sostituto naturale, è pronto a prendersi l’incarico e metterci tutto l’impegno. E’ giovane, ha già fatto esperienze con la prima squadra, si è sempre comportato in modo ineccepibile, ha voglia di crescere, applicandosi seriamente. Sa che l’...

L’ex difensore del Calcio Napoli , che non sta disputando una stagione esaltante in Bundesliga, è finito nel mirino di un club di Serie A, che potrebbe riportarlo in Italia. Kim Min-jae potrebbe ... (2anews)

Firenze, 22 marzo 2024 – Ferme Serie A e B, spazio alla Serie C in questo fine settimana di Calcio . Ecco le sfide delle squadre toscane e umbre. Sestri Levante-Gubbio 3-1 Perugia-Pineto (sabato ... (sport.quotidiano)

Esordio per Daniele Dell'Oro nel campionato di serie D - La Sezione AIA di Sondrio è in festa per l'eccezionale debutto del vicepresidente Daniele Dell'Oro nel prestigioso campionato di serie D. Dopo un percorso brillante e una serie di partite impeccabilme ...intornotirano

Diretta/ Pescara Pontedera streaming video tv: abruzzesi in caduta libera (serie C, 23 marzo 2024) - Diretta Pescara Pontedera, streaming video e tv, risultato live, formazioni e quote della partita valevole per la 33^ giornata di serie C (23 marzo 2024) ...ilsussidiario

Gendrey: "La salvezza conquistiamola al Via del Mare. Falcone è la nostra arma in più" - Due mastini davanti alla difesa e tanta voglia di attaccare. Il Lecce di mister Gotti raccontato dal terzino giallorosso Valentin Gendrey. «Abbiamo avuto veramente poco tempo con lui - ...quotidianodipuglia