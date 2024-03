Buon contribuente del terrorismo russo L' ex Atalanta contro Miranchuk | un caso a Bergamo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) La guerra tra Russia e Ucraina torna a infiammare la Serie A, con una durissima di accuse a una delle stelle del campionato italiano. Aleksey. trequartista dell'ha segnato il 3-0 per la sua Russia, impegnata ieri in amichevole con la Serbia, in una gara terminata poi 4-0 per i russi. A Mosca il nerazzurro era entrato all'intervallo e, dopo dieci minuti, aveva siglato il suo settimo gol in nazionale. La Dea gli ha poi dedicato un post sui propri canali social per celebrare l'evento ma tra i commenti spunta quello di Ruslan Malinovsky, stella dell'Ucraina ed ex compagno di. "Undel. Ogni giorno per due anni". E ancora: "Non ti ricorda niente? Forse Kharkiv? Champions League? M?". ...