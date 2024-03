Kate Middleton | prima foto pubblica con i figli dopo l’intervento Ma è fake

(Di lunedì 11 marzo 2024) Londra, 11 marzo 2024 – La principessasi scusa su X per la diffusione di unamodificata che la ritrae insieme con i tre. “Come moltigrafi dilettanti, di tanto in tanto mi cimento nell’editing. Volevo esprimere le mie scuse per la confusione causata dalladi famiglia che abbiamo condiviso ieri. Spero che tutti i festeggiati abbiano trascorso una felice Festa della Mamma. C”, ha scritto sul suo profilo X. Crescono intanto le pressioni dei media su Kensington Palace, residenza ufficiale dell’erede al trono britannico William, alla ricerca di spiegazioni per il passo falso senza precedenti commesso ieri con lazione dell’immagine ritoccata. La– laufficiale della principessa di Galles diffusa dalla corte ...

La principessa Kate si scusa su X per la diffusione di una foto modificata . «Come molti foto grafi dilettanti, di tanto in tanto mi cimento nell’editing. Volevo esprimere le mie scuse per la ... (gazzettadelsud)

Kate si prende la responsabilità dell’immagine “manipolata”: ecco tutti i punti che non tornano: Kate si prende la responsabilità dell’immagine “manipolata”: ecco tutti i punti che non tornano: Ma la foto che è stata diffusa ieri non riportava la conferma che a scattarla sarebbe stato William Oltre al danno la beffa. Kate Middleton, attraverso la stessa piattaforma social che ieri è stata u ...

Che cosa è successo con l'ultima foto di Kate Middleton: Che cosa è successo con l'ultima foto di Kate Middleton: Domenica le agenzie di stampa avevano ritirato uno scatto pubblicato dalla principessa del Galles perché manipolato. Ora lei si è scusata ...

Kate Middleton fa mea culpa per i ritocchi: "Come i fotografi dilettanti": Kate Middleton fa mea culpa per i ritocchi: "Come i fotografi dilettanti": Finalmente la verità. La principessa di Galles, Kate Middleton, ha presentato le sue scuse per la foto contraffatta pubblicata ieri sul ...