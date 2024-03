(Di martedì 5 marzo 2024) Roma, 5 mar. – (Adnkronos) – “Io so che sottolineiamo l’inopportunità di parlare del cessate il fuoco con il gelato in mano, come ha fatto, qualcuno dirà subito che il M5S è a favore die non di. No. A noi non interessa se il presidente Usa è, noi siamo a favore del’Italia e ci interessa che non si vada a fare glia Washington come ha fatto Giorgia, che ci sia”. Così Riccardo, vice presidente del M5S, intervenendo in Aula alla Camera in dichiarazione di voto. L'articolo CalcioWeb.

Usa: Ricciardi (M5S), ‘né per Biden né per Trump ma basta inchini Meloni a Washington’: Roma, 5 mar. – (Adnkronos) – “Io so che sottolineiamo l’inopportunità di parlare del cessate il fuoco con il gelato in mano, come ha fatto Biden, qualcuno dirà subito che il M5S è a favore di Trump e ...ilsannioquotidiano

Caracciolo a La7: “L’Italia è in guerra e la sta perdendo in Ucraina e altrove. Gli Usa non sanno dove andare, un grosso pericolo per noi”: “L’incontro tra Meloni e Biden Intanto abbiamo scoperto che esistono varie Giorgia Meloni a seconda del contesto in cui si trova. A me francamente quello che ha colpito più di quell’incontro è stato ...ilfattoquotidiano

Ucraina, scontro Mikhelidze-Ricciardi a La7. “Negoziato Sua posizione è populista”. “Le chiedo rispetto per la maggioranza degli italiani”: Botta e risposta vivace a Omnibus (La7) tra la ricercatrice dell’Istituto Affari Internazionali Nona Mikhelidze e il deputato del M5s Riccardo Ricciardi sulla guerra ... Macron vuole mandare truppe ...ilfattoquotidiano