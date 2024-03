Sportello sociale per le associazioni | il progetto Spi Cgil

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 5 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl giorno giovedì 7 marzo, presso la sede SPIAvellino in Viale Italia, 40 alle ore 11:00, alla presenza dei rappresentanti provinciali e regionale del sindacato SPIe delleEmergency e Auser, è convocata conferenza stampa di presentazione dello, ovvero una struttura creata dalledi volontariato per accogliere, ascoltare i cittadini in stato di particolare bisogno e privazione, a cui dare indicazioni e supporto per trovare soluzioni e spazi nel. “Loè previsto su più livelli di ascolto in presenza, telefonico e da remoto. LeAuser, Emergency e il sindacato dei Pensionato della, nei tanti vuoti che ...