Nuova Scena | Il Rap Show Italiano con Fabri Fibra | Geolier e Rose Villain

Leggi tutta la notizia su moltouomo

(Di martedì 5 marzo 2024) Il panorama musicaleè in continua evoluzione, e il rapnon fa eccezione: con l’ascesa ditelevisivi comesu Netflix, il genere sta raggiungendo nuove vette di popolarità e riconoscimento. Questo, in particolare, ha catalizzato l’attenzione non solo per il suo format innovativo ma anche per la presenza di ...

first appeared on MoltoUomo.it.