Nuoto | Assoluti primaverili Riccione 2024 | bene Deplano e Franceschi | Ceccon in finale nei 50 stile

(Di martedì 5 marzo 2024) Si è appena conclusa la prima mattinata di. I primi 8 tempi combinati delle batteria vanno inA. Dal 9° al 16° inB. Hanno aperto la sessione le cinque batterie dei 50libero uomini. Domina su tutti Michele Lamberti, unico a scendere sotto il 25 in 24.92. Secondo tempo combinato per Brunella (25.47). Gli altri finalisti sarano Bacico (25.51), Stefanì (25.25), Mora (25.68), Lazzari F. (25.71), Del Signore (25.74) e Glessi (25.75). InB Busa (25.79), Rosi (25.89), Actis Dato (26.03), Nuca (26.03), Lazzari D. (26.05), Falzoni (26.07), Brambillaschi (26.11) e Accadia (26.15). A seguire le quattro batterie dei 400libero uomini. Sorprende tutti Davide Marchello, che stampa il miglior tempo ...

Polisportiva Riccione, il Nuoto artistico si qualifica per i campionati italiani: Domenica 3 marzo a Lugo si è tenuto il quarto Campionato Regionale di Nuoto Artistico per la qualificazione Obbligatori ai Campionati Italiani di categoria Esa, Ragazze e Assolute: una gara importante ...riminitoday

Assoluti UnipolSai. Report batterie 1^ giornata: IN AGGIORNAMENTO La prima sessione di batterie apre ufficialmente llo Stadio del Nuoto di Riccione gli Assoluti UnipolSai, che mettono in palio titoli e soprattutto pass olimpici per Parigi 2024. In ...federnuoto

Nuoto, Assoluti di Riccione: per Cerasuolo è la chiamata decisiva in vista di Parigi: Riccione con vista sulla Tour Eiffel da oggi a sabato quando alla Piscina Comunale si disputano gli Assoluti primaverili in vasca lunga, terza ...corriereromagna