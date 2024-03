Monti Lombardia | “Qui iniziamo a sperimentare il futuro del diabete”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 5 marzo 2024) 'Investimenti in tecnologia per aiutare pazienti e ridurre spese sanitarie' "In, una regione con 587.000 pazienti condi tipo 2,il. Poniamo grande attenzione a tutti i pazienti con, una delle principali malattie croniche del nostro Paese". Così Emanuele, presidente della Commissione IX - Sostenibilità sociale, casa