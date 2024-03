Milan | Simic convocato dalla Serbia per i prossimi impegni

Derby in quel del campionato Primavera 1 TIM con l’Inter assoluta primatista della graduatoria che viene ospitata dal Milan in una stracittadina... (calciomercato)

Jan-Carlo Simic è stata una delle novità più importanti messe in mostra dal Milan in questa stagione. Il forte difensore... (calciomercato)

Rinnovo Maignan Milan: nuovi segnali dal portiere, in casa rossonera c’è una certezza: L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport è tornata a parlare del rinnovo di Mike Maignan con il Milan, una questione che sta assumendo contorni sempre più spinosi. Il portiere francese ha ...milannews24

Simic Milan, brusca frenata sul rinnovo: ecco perchè il Diavolo ha deciso di rallentare: C’è stata una brusca frenata per quanto riguarda il rinnovo del contratto di Jan-Carlo Simic con il Milan. A riportarlo è Calciomercato.com, che svela il motivo per cui il club rossonero non ha ancora ...milannews24

Milan - Riecco Caldara, in campo con la Primavera: Lo scorso 18 settembre era stato operato in artroscopia alla caviglia destra, ieri è tornato in campo nella partita di campionato Primavera persa dal Milan in casa contro la Fiorentina per 4-1. Caldar ...napolimagazine