Marco D’Amore cacciato da un ristorante durante Napoli-Juve | “Mi sono vergognato di me stesso”

(Di martedì 5 marzo 2024)D'Amore in diretta Twitch su TvPlay ha raccontato di essere statodalin cui si trovava domenica sera, insieme al fratello. Trasmettevanoche si è conclusa con il trionfo degli azzurri e i fratelli D'Amore non hanno contenuto la gioia: "Midi me stesso".

Previsione di Elly Schlein sulle elezioni Regionali in Abruzzo: la provocazione a Meloni e l'appello a Conte: Elly Schlein si dice fiduciosa per le elezioni regionali in Abruzzo di domenica 10 marzo, in cui il candidato del centrosinistra Luciano D’Amico sfiderà il presidente uscente Marco Marsilio, sostenuto ...notizie.virgilio

Arriva da Foggia la miglior colomba classica pasquale: In Italia prodotti quasi 30 milioni di colombe pasquali. Sette italiani su 10 la consumano e il giro d’affari supera i 96 milioni di euro all’anno. Andrea Ceracchi, pasticciere di Cori (Lt) che ha tri ...teatronaturale

Brugnaro, 'Venezia ha bisogno dei soldi della tassa d'imbarco': VENEZIA, 05 MAR - "Abbiamo bisogno di quei soldi, c'è una legge. Qualcuno si è arrabbiato - il presidente della Save, Enrico Marchi ndr. - , non so cosa farci, io so che l'aeroporto è ben gestito, non ...messaggeroveneto.gelocal