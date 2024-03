La Promessa | anticipazioni 6 marzo | Pia ‘scagiona’ Elisa con Jana

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di martedì 5 marzo 2024) La: continuano le indagini di Pia su chi l’ha avvelenata. Manuel è ancora indeciso sul da farsi. La: Pia fa un’importante confidenza a. Intanto il marchesino… Pia sospettava (anche) che potesse essere stata, ad attentare alla sua vita, ma in questa puntata de “La” dirà adi aver concluso che non fosse possibile, perché la baronessa non avrebbe avuto un motivo per farlo e non avrebbe nemmeno potuto trovare “il momento giusto”, per attuare un eventuale piano omicida ai suoi danni. Si parlerà anche dell’innamorato di, Manuel, che continuerà a non saper decidere o meno se trasferirsi a Milano, ora che Jimena ...