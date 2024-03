Grande Fratello | la stoccata di Beatrice a Cesara Buonamici VIDEO

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 5 marzo 2024)Luzzi si rivolge all’opinionistacon una considerazione: ecco cosa è emerso, ieri sera in diretta l’opinionistadallo studio è intervenuta per difendere Anita dopo le dichiarazioni di. L’opinionista dell’ottava edizione del reality show ha attaccato l’attrice: “Sto molto male per le lacrime di Anita, è stata trattata male daper quella serie di parole.è una donna molto intelligente e in gamba, ma in questa fase in cui è già finalista dovrebbe avere un approccio più benevolo non capisco perché ti devi accanire contro Anita, che in tutto questo percorso ti ha ...