Gb | Caraibi | ‘re Carlo si scusi per tratta schiavi della monarchia’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 5 marzo 2024) Londra, 5 mar. (Adnkronos) – Le nazioni deiaffermano che “è il momento” che rechieda scusa per il coinvolgimento storicoGran Bretagna nelladeglie che paghi i risarcimenti dovuti. Eric Phillips, vicepresidenteCommissione per le riparazioniCaricom, composta da 20 nazioni e Stati membri, ha dichiarato a Sky News: “Il re ha l’opportunità non solo di scusarsi, ma di creare l’architettura del cambiamento enegoziazione che potrebbero far avanzare le cose”. I reali britannici non sono rimasti in silenzio riguardo allatù, ma si sono sempre fermati un passo prima di chiedere scusa. Nel 2023, il re disse ai leader del Commonwealth: “Non posso descrivere la profondità del mio ...