Focene | Fata FdI | “Partita la manutenzione dell’illuminazione pubblica su viale di Focene Ringrazio l’Amministrazione per l’attenzione alla località”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 5 marzo 2024) Fiumicino, 5 marzo 2024 – “Come previsto, sono iniziati i lavori distraordinaria (leggi qui) sugli impianti di illuminazionesudi“. A parlare, in una nota stampa, è Patriziaconsigliera comunale di Fratelli d’Italia. “Per permetteresocietà Engie di lavorare in sicurezza – spiega-, come annunciato qualche giorno fa, è stato istituito il divieto di sosta su ambo i lati della carreggiata, dal civico 1 al civico 327 compreso.comunale e nello specifico l’assessore Giovanna Onorati, per la tempestività nel garantire un’efficiente illuminazionein una delle strade principali di. ...