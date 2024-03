Ferragni da Fazio | l' operazione pulcino bagnato è riuscita a metà | ecco cosa ha ottenuto

(Di martedì 5 marzo 2024) Tra quei milioni di persone raccolte davanti alla tv per indugiare sul lacrimoso e omertoso racconto di Chiarada Fabioc'ero anche io. Le mie percezioni viaggiavano lungo due direttrici apparentemente confliggenti. Provavo tangibile imbarazzo, per lei e per la sua incapacità nel gestire il medium, la televisione, inadeguatezza che emergeva sin da come ha preso posto sulla poltroncina color panna. Già, altra caratura la tv rispetto a smartphone & social, binomio che incarna il non plus ultra del contenuto artefatto: non che la tv artefatta non sia - anzi -, ma il “ritenta sarai più fortunato” non si può reiterare all'infinito. Lì sei e lì stai. Hic et nunc. Ma pur provando imbarazzo, tra non-domande, non-risposte, smorfie e nonostante lo sconfortante siparietto sul kleenex che «nel caso lo ho già», andavo convincendomi del fatto che ...

