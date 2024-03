Donna accoltellata a Bolzano | arrestato il genero in Germania

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024), 5 marzo 2024 – Per il tentato omicidio diWaltraud Kranebitter Auer è statoinildella fisioterapista di. In un comunicato, la procura fa sapere che l’arresto risale a ieri, quando le Polizie di Monaco e di Passau hanno fermato “una persona sospettata di essere l’autore del reato, in esecuzione di un mandato di arresto europeo (MAE). Il mandato è stato richiesto dalla Procura dia seguito dell’emissione di un’ordinanza di misura cautelare in carcere da parte del Giudice per le indagini preliminari”. La polizia tedesca, aggiunge la Procura, “ha altresì posto sotto sequestro i cellulari, tablet e laptop e un mazzo di chiavi dell’indagato, a seguito di un ordine di indagine europeo (EIO) emesso dalla Procura di ...