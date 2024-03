Crimea | colpita e abbattuta dagli ucraini una nave militare russa | «Ci sono morti e feriti»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 5 marzo 2024) Le forze ucraine hanno colpito e affondato questa notte al largo dellail pattugliatore russo Sergiy Kotov. L’azione sarebbe stata condotta dall’intelligencedi Kiev con droni marini Magura V5. La, che stazionava nello Stretto di Kerch, avrebbe subito seri danni a entrambi i lati di poppa, colando poi a picco. «Ci», ha detto a Radio Free Europe il portavoce dell’intelligenceucraina Andrii Yusov, precisando che il bilancio completo dell’accaduto è però ancora in fase di evacuazione. Le autorità russe non hanno per il momento commentato l’episodio. Secondo i media, che citano sempre l’intelligencedel Paese, la ...