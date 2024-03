Correggio | denunciato per il furto con strappo della catenina

(Di martedì 5 marzo 2024)(Reggio Emilia), 5 marzo 2024 - Un sistema già collaudato e purtroppo molto diffuso, con il ladro che entra in cortile, avvicina la vittima con la scusa di chiedere informazioni per poi strappare lad’oro. In questo caso, avvenuto aai danni di un uomo ottantenne, il ladro aveva cercato anche di portarsi via l’anello d’oro del pensionato. Era accaduto oltre un anno fa. E ora le indagini hanno portato alla denuncia del presunto autore del reato. Si tratta di un uomo di 38 anni, residente nel Modenese, accusato dicon. Il pensionato avevadi essere stato avvicinato da un uomo a lui sconosciuto mentre era seduto in cortile. Si era visto appoggiare la mano sul collo dal ladro, il quale aveva strappato ladal ...

