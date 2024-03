Arriva a Napoli il tour nazionale UGL itinerante per l’Italia “Lavoro è PartecipAzione”

Si avvicina Napoli-Juve ntus del campionato di Serie A in una partita che non ha bisogno di presentazioni. Massimiliano Allegri , tecnico bianconero, ha portato ... (calcioweb.eu)

Aurelio De Laurentiis è arriva to allo stadio Maradona per assistere a Napoli-Juve ntus. Accoglienza tiepida dei tifosi partenopei. Clima delle grandi ... (napolipiu)

Osimhen, Ngonge e non solo: le ultime novità dall’allenamento del Napoli: Il Napoli è tornato ad allenarsi dopo la vittoria contro la ... Dalla seduta odierna, però, sono Arrivate diverse novità. Allenamento personalizzato per Osimhen Di seguito, infatti, il report ...corrieredellosport

Napoli, l'insegnante d'italiano di Natan: 'Capisce tutto. È deluso, voleva vincere lo scudetto': Natan è Arrivato a Napoli con un bel peso, quello di dover sostituire Kim. Le cose non sono andate come sperava e solo in alcuni momenti è riuscito a scalare le gerarchie. Oggi si trova ad essere una ...calciomercato

La Fifa 'replica' ad ADL: "Se Napoli non va avanti in Champions, la Juve al Mondiale per club": "«La Juventus non dovrebbe essere ammessa al Mondiale per club, il posto spetta al Napoli" aveva detto De Laurentiis ...tuttonapoli