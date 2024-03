Verissimo | Michelle Hunziker | “Ilary Blasi nel momento più difficile ha dimostrato classe e quando ha parlato lo ha fatto con eleganza”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) Hanno trascorso Capodanno insieme (e con loro c’erano anche i rispettivi fidanzati), e orahanno un weekend in sospeso da recuperare al più presto. Ospite di Silvia Toffanin a, che dal 6 marzo sarà in onda su Canale 5 con la terza edizione diImpossible & Friends, parla – tra le altre cose – anche del legame d’amicizia con. Per lei spende parole d’affetto e stima: “è una donna meravigliosa perché ha un’autenticità, un’onestà intellettuale ed emotiva che ha sempre portato avanti negli anni”.commenta anche il modo in cui la collega ha gestito la separazione da Francesco Totti: “Anche nelpiù ...