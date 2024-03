USA | attacco da destra alla Meloni | “Cocca di Biden” E il governo si spacca

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 4 marzo 2024) La premier Giorgiasi trova in una doppia rotta di collisione sia con i democratici americani che con i repubblicani. Da un lato, Matteo Salvini, alleato di, ha suscitato imbarazzo per aver pubblicato un post su X in cui esalta la vittoria di Donald Trump nelle primarie, auspicando un “cambiamento a Washington”. Questo è stato interpretato come un desiderio di vedere fuori scena Joe, nonostante il caloroso benvenuto riservato a. Questa presa di posizione ha provocato la reazione di Debora Serracchiani, deputata del Pd, che ha commentato come tale atteggiamento sembri tradire gli interessi di Italia ed Europa, temendo isolamento nella lotta contro Putin. La Casa Bianca ha risposto con un “no comment” via Ansa, segno che la dichiarazione di Salvini non è passata inosservata. Sull’altro ...