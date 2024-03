“Un giorno prima” | Pure Letizia Moratti tra gli spiati | la strana coincidenza

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 4 marzo 2024) I presunti casi di dossieraggio su politici, calciatori, personaggi del mondo dello spettacolo, emersi da un'inchiesta di Perugia su un magistrato della Direzione nazionale antimafia, Antonio Laudati, e un luogotenente della Guardia di finanza, Pasquale Striano, stanno scuotendo magistratura e politica. Dall'indagine di Perugia è emersa una violazione di banche dati statali con circa 800 accessi abusivi per presunte attività di dossieraggio. E come raccontato da Rainews c'è anche il nome ditra le ‘vittime' di spionaggio: “Un accesso abusivo a una banca dati delle forze dell'ordine per cercare informazioni su, un(il 7 gennaio 2021) della sua nomina ad assessore al Welfare in Regione Lombardia”. E proprie nelle ore in cui emergono le notizie dell'inchiesta ...