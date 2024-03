Trump è eleggibile | la decisione dei giudici del Colorado

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 4 marzo 2024) La Corte suprema degli Stati Uniti, a maggioranza conservatrice, ha confermato l'eleggibilità di Donaldin, uno dei 15 Stati che vota nelle prossime ore, durante il cosiddetto Super Tuesday, tornata elettorale molto "calda" in vista delle prossime presidenziali. Ihanno accolto il ricorso dell'ex presidente contro ladella corte suprema statale di bandirlo per il suo ruolo nell'assalto al Congresso in base al 14/mo emendamento, che vieta le cariche pubbliche ai funzionari coinvolti in insurrezioni contro la costituzione. La sentenza farà da precedente anche per tutti gli altri ricorsi pendenti negli altri Stati.