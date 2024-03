Torricella | lavori alle Poste per il progetto “Polis”

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di lunedì 4 marzo 2024) Tarantini Time QuotidianoL’ufficio postale di, sito in via Maruggio 40, resterà chiuso al pubblico dal 6 marzo al 6 aprile, per consentire iinfrastrutturali del, l’importante iniziativa promossa daItaliane e finanziata dal Pnrr finalizzata a rendere i servizi pubblici più efficienti, all’insegna anche della sostenibilità ambientale, attraverso la creazione di uno sportello unico che rilascerà i principali documenti e certificati della pubblica amministrazione. A darne notizia è stato il sindaco diFrancesco Turco: “Il nostro ufficio postale sarà oggetto di importanti interventi di manutenzione straordinaria e di riqualificazione per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. Il...