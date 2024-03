Taylor Swift ha annunciato la nuova versione di The Tortured Poets Department | “The Black Dog” | ma cosa potrebbe significare?

Che tra Taylor Swift , Kanye West e Kim Kardashian non corra buon sangue è cosa nota, però sembrava che l’era delle frecciatine e degli attacchi pubblici dei ... (biccy)

Disney+ , tra le novità di marzo ci sono Taylor Swift : The Eras Tour ( Taylor ’s Version), X-Men ’97 dei Marvel Studios, Genius : MLK/X, la prima stagione di ... (spettacolo.eu)

Jack Sweeney , nato nel 2002, è lo studente dell’Università della Florida Centrale contro cui la pop star Taylor Swift ha dato mandato ai suoi avvocati per ... (cultweb)

Il Victoria and Albert Museum cerca un consulente specializzato in Taylor Swift, l’obiettivo è ringiovanire il suo pubblico. Ma non finisce qui: servono ... (metropolitanmagazine)