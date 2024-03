Successo per l' anteprima regionale della nuova Lancia Ypsilon da Maldarizzi Automotive

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) (Adnkronos) - Una festa per conoscere l'edizione limitata Cassina e il nuovo concept dell'auto come casa Bari, 4 marzo 2024. Grandesabato 2 marzo per l'da. Sono stati numerosi i visitatori del nuovo showrooma Bari in via Oberdan 2, che ha aperto per la prima volta la rinnovata Casa. Laedizione limitata Cassina vede dettagli stilistici esclusivi grazie alla partnership con Cassina, dal colore blu, ai sedili in velluto a cannelloni e il ...