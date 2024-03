“Subito in confessionale” Sergio richiamato a gran voce dal Grande Fratello | “Ha rovinato tutto”

(Di lunedì 4 marzo 2024) Episodio decisamente curioso alde, infattiè stato convocatoindalla regia. C’è una motivazione ben precisa, secondo alcuni telespettatori, che hanno postato il video in rete. Si è sentita ladi un’autrice, che si è rivolta direttamente al concorrente, il quale si è poi incamminato per rispettare l’indicazione della produzione. E c’è una spiegazione ragionevole, stando al racconto di alcuni utenti delde, che stavano seguendo la diretta 24 ore su 24 su Mediaset Extra.è stato inquadrato dalle telecamere, mentre stava facendo qualcosa che avrebbe potuto disturbare il pubblico. E quindi il richiamo dentro ilè stata una conseguenza ...

GF, Alessio e Anita si stuzzicano in confessionale, lui: 'Voglio provarci con te': Successivamente nel segreto del confessionale, Falsone ha lasciato intendere di avere le idee chiare su Olivieri: "Mi piace perché è una che non ti dà mai soddisfazione. Non è una che con due avances ...it.blastingnews

GF, Beatrice critica Grecia: 'Non è buona, non è simpatica e non è intelligente' (Video): "Non è buona, non è simpatica, non è interessante, non è intelligente": con queste affermazione nel segreto del confessionale del Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha criticato duramente Grecia ...it.blastingnews

Grande fratello choc in diretta, entra nella casa ma Subito dopo viene prelevato e arrestato per una condanna precedente: Concorrente della casa, è stato arrestato da forze dell'ordine appena 24 ore dopo il suo ingresso nel reality.baritalianews